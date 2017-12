Técnico Suárez faz mistério por time titular do Equador O time titular do Equador para a última partida da primeira fase da Copa do Mundo pelo Grupo A, contra a Alemanha, na terça-feira, é mantido em sigilo total pelo técnico Luis Fernando Suárez. Ele não quis revelar a escalação antecipadamente mas deve realizar mudanças, já que são cinco jogadores pendurados com um cartão amarelo recebido. Destes, quem receber mais um fica suspenso para o jogo das oitavas-de-final. Os jogadores que formam essa lista são: Ivan Hurtado (zagueiro), Ulisses De La Cruz (lateral-direito), Edison Mendez (meia), Segundo Castillo (volante) e Cristian Mora (goleiro). Todos são titulares do time. Segundo a assessoria de Imprensa da seleção equatoriana, o técnico Suárez só deve confirmar o time no dia da partida. Para o ex-jogador e atual comentarista de TV, Alex Aguinaga, "o jogo com a Alemanha é importante, mas o maior de todos será nas oitavas", diz, avaliando como positivo poupar os jogadores que estão pendurados para que a equipe jogue completa na fase seguinte. Aguinaga, depois de 18 anos de seleção equatoriana, parou de jogar em dezembro do ano passado, aos 38 anos.