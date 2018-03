Técnico suspenso desfalca Fortaleza Sem o técnico Luiz Carlos Cruz, suspenso 45 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Fortaleza enfrenta o Internacional neste sábado, às 16 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder estar em campo, o treinador orientará a equipe cearense de uma cabine do estádio Castelão. Há seis jogos sem vitória no campeonato, o Fortaleza está em penúltimo lugar, com apenas 13 pontos ganhos. Por isso, Luiz Carlos Cruz promete colocar o time no ataque, com dois centroavantes: Finazzi e Vinícius. Ele ainda terá o retorno do zagueiro Ronaldo Angelim, que cumpriu suspensão.