Técnico tenta conter euforia no Guarani após vitória em Limeira

A vitória sobre a Internacional de Limeira, por 2 a 1, fora de casa, na noite da última quarta-feira, encheu o torcedor do Guarani de expectativa em relação ao acesso do time à elite do Campeonato Paulista. O técnico Umberto Louzer, porém, tenta conter a euforia do elenco.

+ Portuguesa perde para o Rio Claro e segue vice-lanterna da Série A2 do Paulista

"Não pode ter euforia na vitória e nem fazer terra arrasada no momento de adversidade. Nosso time tem muito a crescer, muito a melhorar ainda. Os atletas são sabedores disso, que é preciso crescer ainda mais para a gente sacramentar o quanto antes essa classificação", pregou o treinador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Guarani é o vice-líder da Série A2 com 22 pontos, uma atrás do líder São Bernardo e três a mais que o Penapolense, o quinto colocado. Neste domingo, o time campineiro enfrentará o Juventus, às 10 horas, na Rua Javari, pela 12.ª rodada. Mesmo em caso de derrota permanece no G4, a zona de classificação à próxima fase, pois tem duas vitórias a mais do que o time de Penápolis.