Técnico testa Egídio entre os titulares do Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira testou mudanças na equipe titular do Cruzeiro no treino desta quarta-feira, visando o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG. A principal alteração foi a escalação de Egídio na lateral esquerda do time principal, na vaga de Everton.