Técnico testa Junior Cesar e Gonzalez no São Paulo

Um dia depois do segundo tropeço do São Paulo no Campeonato Paulista, Ricardo Gomes resolveu fazer novas mudanças no time. No treino desta quinta-feira, o técnico testou Junior Cesar e o argentino Adrián Gonzalez nas laterais da equipe.

Gonzalez entrou na vaga de David, que deverá ficar de fora da próxima partida, contra o Rio Claro, sábado, no Morumbi. Junior Cesar, por sua vez, substituirá Richarlyson no lado esquerdo. No entanto, o autor do gol de empate do São Paulo, na quarta-feira, deverá ser mantido na equipe, no meio-campo.

Richarlyson e Jean, únicos titulares em campo contra o Mirassol, fizeram trabalho de recuperação física nesta quinta e não participaram do treino. Ricardo Gomes comandou a atividade com apenas nove jogadores: Rogério Ceni; Gonzalez, Miranda, André Dias e Junior Cesar; Léo Lima, Hernanes e Marcelinho; Washington.

O atacante Dagoberto e o meia Jorge Wagner devem seguir no banco de reservas no sábado, seguindo o planejamento do treinador, que pretende poupar os titulares, visando a disputa da Copa Libertadores.