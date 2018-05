Técnico Thomas Schaaf renova com o Werder Bremen

Para o manager do Werder Bremen, Klaus Allofs, o treinador tem "provado ao longo desses anos que foi um dos mais importantes fatores para o sucesso do clube, com sua habilidade de melhorar a condição do time e dos próprios jogadores".

Com 48 anos, o treinador está no comando do Werder Bremen desde 1999, período em que conquistou o Campeonato Alemão em 2004 e três vezes a Copa da Alemanha. Na última temporada, ele levou a equipe à final da Copa da Uefa. Schaaf também se destacou no clube como jogador, onde atuou por quase 20 anos.