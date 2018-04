Técnico Tite confirma que Adriano ficará na reserva no domingo

SÃO PAULO - O técnico Tite confirmou nesta sexta-feira que o atacante Adriano será relacionado para o jogo de domingo, contra o Atlético-PR, no Pacaembu, e ficará como opção no banco de reservas. Até agora, o jogador só participou de duas partidas do Corinthians, ambas entrando apenas no segundo tempo, e estava afastado do time há um mês para poder recuperar a forma física.

Contratado no começo do ano, Adriano passou por um longo período de recuperação, por causa da cirurgia no tendão de Aquiles. Assim, estreou no Corinthians somente no dia 9 de outubro, quando entrou no segundo tempo da vitória sobre o Atlético-GO. No jogo seguinte, contra o Botafogo, ele também atuou alguns minutos. Mas mostrou que estava claramente fora de forma.

Diante disso, Adriano deixou de ser relacionado nos últimos quatro jogos do Corinthians para poder melhorar a forma física e técnica. Agora, parece em condições de aguentar cerca de 30 minutos jogando num "nível satisfatório", como revelou na quinta-feira o preparador físico do clube, Fábio Mahseredjian. Assim, Tite confirmou nesta sexta o seu retorno.

"Ele está relacionado. Fez trabalhos normais, com uma condição boa. Nesta semana, ele teve uma sequência de trabalho, melhorou a mobilidade, perdeu peso, tem força na perna. Não é o ideal, mas o suficiente para entrar no jogo", avaliou Tite, já adiantando que não vê possibilidade de Adriano entrar no time já no intervalo da partida deste domingo.