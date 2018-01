Técnico troca Barbarense pelo Marília Uma mudança inesperada no futebol do interior paulista. O técnico-revelação do Paulistão, Paulo Comelli, que levou o União Barbarense à classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista acertou sua transferência para o Marília, que segunda-feira aceitou o pedido de demissão de Roberval Davino. Mas o que levaria um técnico vitorioso deixar de lado a chance de disputar o título para tentar salvar outro time da ameaça do rebaixamento? O pacato Comelli parece ter a resposta na ponta da língua. "A minha missão era evitar o rebaixamento do Barbarense. Mas fui além disso, chegando à classificação. Por isso, acho que cumpri minha parte e posso sair com a cabeça erguida", justificou. Mas, segundo ele, o que mais pesou foi a proposta de trabalho do Marília, que disputará o Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto isso, o Barbarense está afastado das competições nacionais há dois anos e ainda não confirmou sua presença na Série C dentro desta temporada. "Sinceramente, nem avaliei a questão salarial, mas apenas o aspecto profissional", completou. Os valores do negócio não foram revelados. Comelli ainda lembrou que se dedicou ao clube desde novembro e que, neste período, recebeu outras propostas. "Mas fui até atingir meu objetivo". Antes de acertar com o novo técnico, a direção do Marília tentou a volta de Luiz Carlos Ferreira, do Santo André, que ano passado sagrou-se campeão pelo Paulista da A-2 e foi vice-campeão brasileiro da Série C. "Nem pensei no assunto, porque estou 100% concentrado na última rodada quando acredito ser possível classificar o Santo André", explicou Ferreira, confirmando o contato. Sem Ferreira, o MAC acertou com Comelli. "Contratamos o melhor técnico da temporada", comemorou Luizinho Duarte, diretor da American Sport, empresa que administra o futebol do MAC. Paulo Comelli também levou seu auxiliar, André Espírito Santos e o fisicultor Vair Campos. O novo técnico assume o clube nesta quarta-feira, quando a delegação embarca para a cidade de Dois Córregos, vizinha de Jaú. O Marília encerra sua participação na primeira fase contra o São Caetano, domingo, no ABC. Depois vai lutar para evitar o rebaixamento, disputando o "rebolo" que terá a participação de 12 clubes. A diretoria do Barbarense deve confirmar nesta quarta-feira a contratação de Ivo Secchi. Há dois anos e meio, Secchi atua como auxiliar-técnico, tendo trabalhado com Oswaldo Alvarez, o Vadão, no Corinthians, São Paulo e Ponte Preta. Na próxima fase do Estadual, o time vai enfrentar o Corinthians ou Portuguesa Santista.