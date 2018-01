Técnico troca Juventude por time russo O Juventude - que realiza boa campanha no Campeonato Brasileiro, em 9º lugar, com 16 pontos - acaba de trocar de técnico. Depois de um ano no comando do time, Ivo Wortmann anunciou o seu desligamento do clube na manhã desta sexta-feira. Ele aceitou uma proposta tentadora do Dínamo, de Moscou, da Rússia: US$ 1 milhão por um ano de contrato. A diretoria o liberou, mas agiu rápido e anunciou o nome do novo substituto: Dorival Júnior, ex-Criciúma. O novo técnico é ex-volante do Palmeiras e sobrinho do lendário Dudu, uma das estrelas do time do Parque Antártica na década de 70. O treinador irá se apresentar na tarde desta sexta-feira, mas não deverá dirigir a equipe neste sábado, quando o Juventude recebe o Brasiliense no Estádio Alfredo Jaconi. O seu substituto no Criciúma ainda não foi definido. "É uma grande oportunidade de trabalho", comentou o novo técnico. Dorival tem uma carreira curta como treinador. Ele iniciou na profissão em 2003, quando assumiu o Figueirense no lugar de Luiz Carlos Ferreira. Na ocasião, era auxiliar-técnico. Após deixar o time de Florianópolis, Júnior ficou um tempo desempregado, mas no início do ano assumiu o Fortaleza e depois se transferiu para o Criciúma em substituição a José Luís Plein na Série B. Júnior deixa o Criciúma na 16ª colocação, com 13 pontos ganhos. Na última terça-feira, em Itu, perdeu para o Ituano por 3 a 1.