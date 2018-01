Técnico troca Juventus pelo Botafogo Um dia após encerrar sua participação no Campeonato Paulista da Série A-2 dirigindo o Juventus, o técnico Ernesto Paulo confirmou, neste domingo, que assume o Botafogo, de Ribeirão Preto, na próxima quinta-feira. Ele pretende levar alguns jogadores do time da Rua Javari para reforçar o Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série A. "Tínhamos já definido a situação com a diretoria, mas não poderia deixar o Juventus na reta final do campeonato. No final, só não garantimos o acesso por uma fatalidade", comentou Ernesto Paulo, ex-técnico da seleção olímpica brasileira. Mesmo sendo carioca ele já dirigiu outros clubes do interior paulista, como o União de Araras e o XV de Piracicaba. "O futebol de São Paulo é o mais forte do Brasil", comentou. O técnico não quis confirmar os jogadores que levará para o estádio Santa Cruz, preferindo primeiro conhecer o elenco que terá à sua disposição. "Pelo que sei vários jogadores importantes saíram do clube", citou. O volante Douglas foi para o São Paulo, o meio-campo Cris se transferiu para o Coritiba, enquanto o atacante Gauchinho acabou no Goiás, mesmo destino do ex-técnico Lori Sandri. Além disso, o atacante Leandro pode ser vendido para que o clube reforce seu caixa e Robert, titular do ataque na seleção brasileira sub-20, não pertence ao clube.