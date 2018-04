Técnico troca seleção da Escócia por time inglês

O técnico Alex McLeish pediu demissão da seleção da Escócia nesta terça-feira para acertar contrato com o Birmingham City, da Inglaterra, sem treinador desde a saída de Steve Bruce. McLeish fracassou em sua missão de levar os escoceses à Eurocopa de 2008. A seleção até fez bons jogos e chegou a vencer a França em pleno Parc des Princes, em Paris, mas acabou perdendo a vaga para os próprios franceses e para a Itália. Satisfeita com o trabalho de McLeish à frente da seleção, a Federação Escocesa de Futebol temia a saída do treinador. Gordon Smith, diretor-executivo do organismo, afirmou semana passada que a intenção da federação é estender o contrato do técnico além da próxima Copa do Mundo. Também na semana passada, o próprio McLeish descartou deixar o cargo. No entanto, após saber da saída do treinador, Smith disse estar decepcionado pela saída: "Ele nos enviou um pedido de demissão por escrito", afirmou. "McLeish foi um técnico fantástico para a Escócia e um grande valor para a federação. Ele também esteve trabalhando outros aspectos conosco e é uma grande perda", completou o diretor. O Birmingham convocou uma entrevista coletiva para a manhã de quarta, em que se espera a apresentação de McLeish. O clube recebeu três milhões de libras (cinco milhões de euros) pela ida de Bruce ao Wigan.