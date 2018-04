Técnico Unai Emery anuncia que deixará o PSG ao fim da temporada

O técnico Unai Emery não vai permanecer no Paris Saint-Germain após o término da temporada 2017/2018 do futebol europeu. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o treinador espanhol anunciou a sua saída após o fim do Campeonato Francês, que já foi vencido pelo time, algo que já vinha sendo dado como certo pela imprensa local há algumas semanas.

+ Após 22 anos, Iniesta confirma saída do Barcelona

+ Lesões de jogadores amedrontam seleções às vésperas da Copa do Mundo

"Comuniquei aos jogadores a minha saída, agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaifi, ao diretor esportivo Antero Henrique, aos torcedores e a todos os jogadores por estas duas temporadas", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Embora tenha conduzido o Paris Saint-Germain ao título do Campeonato Francês nesta temporada, em conquista assegurada com várias rodadas de antecedência, o fim da passagem de Emery pelo time parecia certo desde a decepcionante queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid.

Emery estava há dois anos no PSG, tendo chegado ao time francês após passagem pelo Sevilla. No momento da sua chegada, ele assinou um contrato válido por duas temporadas. O acordo, então, se encerrará ao fim da atual temporada e não será renovado pelo time francês.

Quando chegou ao PSG para suceder Laurent Blanc, Emery carregava no currículo a conquista de três edições consecutivas da Liga Europa. Mas perdeu o Campeonato Francês no seu primeiro ano à frente do time e ainda viu a equipe se tornar a primeira da história a cair no mata-mata da Liga dos Campeões da Europa após vencer o jogo de ida por 4 a 0 - foi goleado por 6 a 1 pelo Barcelona no duelo de volta.

O fracasso na Liga dos Campeões, tratada como obsessão pela direção do time francês, voltou a se repetir nesta temporada, com a queda por um placar agregado de 5 a 2 perante o Real Madrid, mesmo após o PSG se reforçar com Neymar, na transação mais cara da história do futebol, e Mbappé.

Com Emery, o PSG também venceu duas vezes a Copa da Liga Francesa e uma Copa da França, além da atual edição do Francês. O time ainda pode faturar o bicampeonato da Copa da França em decisão contra o Les Herbiers, marcada para 8 de maio. O alemão Thomas Tuchel é apontado como o seu provável sucessor.