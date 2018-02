Técnico uruguaio prega humildade O técnico uruguaio Jorge Fossati pregou hoje a humildade para vencer o Brasil quarta-feira, no Centenário, pelas Eliminatórias da Copa de 2006, que amanhã tem Bolívia x Venezuela, em La Paz. "Se quisermos ganhar do Brasil, campeão do mundo, temos de manter a humildade e atacarmos com decisão total", afirmou o treinador. Já o atacante da Juventus, Marcelo Zalayeta, disse que o Uruguai precisa atacar se quiser vencer. "O Brasil entra para vencer qualquer um, não especula, e nós temos de jogar da mesma forma", analisou. O zagueiro Lugano, do São Paulo, lembrou que os brasileiros são imprevisíveis, "mas nos respeitam".