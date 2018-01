Técnico vai mexer no time da Santista A Portuguesa Santista, vice-líder do Grupo 2 do Campeonato Paulista, deverá sofrer algumas mudanças para enfrentar o São Paulo, no próximo domingo, no Estádio do Morumbi. O técnico Pepe admite mexer no time, provavelmente com alguns cuida dos no sistema de marcação. Com seis pontos ganhos, a Santista e divide a segunda colocação junto com o próprio São Paulo, estando somente um ponto atrás do Santos, porém, com um jogo a menos. "Já conversei bastante sobre este assunto com o elenco. As mudanças serão necessárias para lutarmos por uma classificação", declarou Pepe, justificando as mudanças apesar das duas boas vitórias do time. Três jogadores foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador. Os laterais Adavílson e Luciano e o atacante Elizeu já estão treinando com o restante do elenco. Apenas o atacante Juliano continua de fora, com uma lesão na coxa direita. A mais provável mudança deve ser a entrada de Adavílson em lugar de Renato, na lateral-esquerda. Além dele, o meia Renato Medeiros, o volante Kiko e o veterano atacante Dinei, ex-Corinthians, também podem ganhar uma chance entre os titulares.