Técnico veta Ronaldo contra Parma O atacante Ronaldo continua ansioso, mas ainda não convenceu o técnico argentino Héctor Cúper, de que poderá voltar a atuar pela Internazionale na partida contra o Parma, neste domingo. O jogador, que participou normalmente do treino de sexta-feira, pede uma chance, alegando que já está pronto para jogar e precisa recomeçar logo para retomar o ritmo. ?Será necessário um tempo para voltar a jogar em um bom nível, mas, para isso, tenho de começar?, diz Ronaldo. O técnico, no entanto, mostra-se cauteloso e talvez o brasileiro não consiga sequer um lugar no banco de reservas. Enquanto o acacante não volta à Inter, o lateral Cafu e o volante Emerson são presença certa na equipe da Roma, que joga contra a Udinese, em casa. O jogo entre Atalanta e Juventus terá uma atração inusitada: o confronto dos irmãos gêmeos Cristian Zenoni, zagueiro da Juventus, e Damiano Zenoni, meia do Atalanta. Os outros jogos da rodada: Chievo x Bologna, Perugia x Lazio, Piacenza x Lecce, Torino x Brescia e Venezia x Verona. Contusão ? Sem Rivaldo ? o jogador sofreu uma entorse no joelho na partida entre Brasil e Argentina ?, o Barcelona enfrenta o Rayo Vallecano neste domingo, no principal jogo da rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro também deverá perder as três próximas partidas da equipe catalã na Copa dos Campeões. O time, no entanto, deverá ter a estréia do atacante argentino Saviola. Apesar de admitir não estar em sua condição física ideal, o lateral Silvinho, ex-Arsenal, diz que poderá fazer estréia pelo Celta de Vigo, que pega o Tenerife. Outras partidas: Betis x Espanyol, Zaragoza x Sevilla, Valladolid x Valencia.