Técnico Zetti vê qualidades no Paulista Mesmo se mantendo há quatro jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico do Paulista, Zetti, viu com bons olhos o empate em 2 a 2 com o América-MG no estádio Jaime Cintra no último sábado. E acha que o time vai melhorar nos próximos jogos. "O América é um grande adversário e de excelente qualidade. O time possui jogadores experientes e que já estão acostumado a lidar com esse tipo de partida. Nossa equipe é bastante jovem, mas mesmo assim demonstrou grande potencial", enfatizou. O treinador espera manter a boa postura dentro de campo e desta vez sair com a vitória no próximo jogo, contra o Joinville, no estádio Ernesto Sobrinho, no interior de Santa Catarina. Para este jogo Zetti não poderá contar com o meia Canindé, expulso diante dos mineiros. O treinador ainda não definiu o seu substituto, mas o mais provável é que Marco Túlio, que começou a competição como titular e depois foi para o banco, seja o escolhido.