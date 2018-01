Técnicos brigam por clubes que não pagam Imaginem o seguinte: determinado patrão tem por hábito atrasar ou simplesmente não pagar o salário de um funcionário. E, estranho, em vez de boicotá-lo, os empregados almejam ser contratados por ele, disputam a vaga. É mais ou menos assim a relação dos clubes do futebol brasileiro com os técnicos. O Flamengo, por exemplo, deve a seis de seus ex-treinadores, entre os quais, o último, Oswaldo de Oliveira, que, aliás, acumula 14 meses sem receber, contando os períodos em que dirigiu Fluminense, Vasco e São Paulo. Saiu chateado da Gávea, mas nem tanto, afinal deixou o irmão no lugar dele. E se, no futuro, aparecer um novo convite... Leia mais no O Estado de S. Paulo