Técnicos da Série A em clubes da Série C O Campeonato Brasileiro da Série C tem atraído muitos profissionais renomados do futebol. Nesta segunda-feira, dois técnicos que vinham trabalhando na Série A acertaram com clubes que sonham em buscar o título da modesta Série C, disputada por 63 times. Vágner Benazzi, ex-Fortaleza, vai substituir Artur Neto, no Joinville, de Santa Catarina. Conhecido no futebol paulista como "Rei do Acesso", Benazzi acertou um contrato por cinco meses, deixando aberta sua saída para clubes da elite. O Volta Redonda trocou Manoel Neto por Dário Lourenço, treinador que levou o time ao vice-campeonato estadual deste ano e que começou o Brasileirão à frente do Vasco da Gama. Tudo foi definido após o empate em casa, o terceiro consecutivo diante do Cabofriense.