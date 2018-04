Técnicos de Bahia e Náutico caem após derrotas nos estaduais

SALVADOR - A rodada do fim de semana dos campeonatos estaduais provocou a queda de dois técnicos de clubes que disputam a elite do futebol brasileiro. Jorginho deixou o comando do Bahia após sua equipe ser goleada pelo Vitória por 5 a 1, na inauguração da Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano, enquanto Vágner Mancini foi demitido do comando do Naútico após o time perder por 2 a 0 para o Ypiranga, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

Jorginho assumiu o comando do Bahia durante o último Campeonato Brasileiro e teve êxito na tarefa de manter o clube na elite do futebol nacional. Neste ano, porém, o time foi eliminado na fase de grupos da Copa Nordeste. Agora, a equipe foi goleada pelo seu principal rival, mas, ainda assim, lidera o Grupo 1 da segunda fase do Campeonato Baiano.

Nesse período, Jorginho dirigiu o Bahia em 29 partidas, com 11 vitórias, 10 empates e oito derrotas. Ainda sem o nome do novo técnico definido, o time volta a jogar nesta quinta-feira, quando vai estrear na Copa do Brasil, diante do Maranhão, fora de casa.

A passagem de Mancini pelo Náutico foi bem mais curta, de pouco mais de dois meses. Ele comandou o time em 14 jogos, com nove vitórias e cinco derrotas. O time está na terceira colocação no segundo turno do Campeonato Pernambucano. Seu próximo compromisso será nesta quarta-feira, fora de casa, contra o CRAC, de Catalão (GO), pela primeira fase da Copa do Brasil.

"O Levi Gomes assume o clube já no jogo da Copa do Brasil, contra o CRAC, junto com o auxiliar Kuki. E vamos trabalhar. Não tem prazos e nem nomes na mesa. A coisa acabou de acontecer e está muito recente. E acabei de falar com o Levi e disse para trabalhar e que fizesse o que ele sabe fazer. E não existiria prazo para contratação do novo treinador e que poderia ser ele mesmo o próximo treinador", disse Paulo Wanderley, presidente do Náutico.