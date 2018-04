Técnicos deixam América-RN e Fortaleza na Série B

Na opinião de Roberto Fonseca, seu trabalho à frente do América-RN não estava mais surtindo efeito e ele sentiu que os jogadores só poderiam reagir com uma mudança na comissão técnica. Derrotado pelo Duque de Caxias por 1 a 0 no sábado, o time potiguar entrou na zona de rebaixamento, com apenas 28 pontos, na 17.ª colocação

Na próxima rodada, o América-RN terá um duelo regional com o ABC, no Estádio Frasqueirão, sábado, às 21 horas. Ruy Scarpino, que livrou o time da queda para a Série C no ano passado, é o mais cotado para assumir o cargo.

Já Márcio Fernandes deixou o comando do Fortaleza após 30 dias, depois da derrota por 2 a 0 para o Juventude no sábado. Neste período, o treinador comandou a equipe em sete partidas, com uma vitória, um empate e cinco derrotas.

A diretoria do Fortaleza trabalha para contratar um novo técnico antes da 26.ª rodada da Série B. O time está na lanterna, com apenas 23 pontos, e encara o Campinense na próxima sexta-feira, às 21 horas, em casa.