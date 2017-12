Técnicos em 2004: ano para esquecer Para quatro técnicos do futebol brasileiro, 2004 é um ano que poderia ser apagado. Nos altos e baixos da profissão, Cuca, hoje sem emprego, terminou a temporada anterior dirigindo o Goiás e apontado com uma das revelações do Campeonato Brasileiro. Outros dois também estão desempregados: Ricardo Gomes, ex-Flamengo, e Oswaldo de Oliveira, mandado embora do Vitória. O Guarani foi o porto seguro possível de outro treinador badalado no ano passado. Jair Picerni se segura como pode, mas tem poucas chances de livrar a equipe de Campinas do rebaixamento. Como único empregado entre os quatro, Picerni tenta salvar o ano na reta final. Para isso, aceitou até fazer contrato de risco com o Guarani. Só receberá salário caso consiga livrar o time da queda. A equipe tem 39 pontos e é a penúltima colocada no Campeonato Brasileiro. "Vamos lutar até o final", frisou o treinador. E pensar que estava em alta no Palmeiras nos primeiros meses do ano, resquício da conquista da Série B, em 2003. Duas eliminações consecutivas, no entanto, no Estadual (para o Paulista) e na Copa do Brasil (contra o Santo André), decretaram o fim da Era Picerni no Palestra Itália. Dias depois, acertou com o Atlético-MG. Novo fiasco. Em 20 jogos, aproveitamento de 33,33% dos pontos disputados. Ele explica: "Tive uma passagem marcante pelo Palmeiras. Infelizmente, a derrota na Copa do Brasil foi inesperada. No Atlético foi mais complicado, pegamos o time no meio da competição e cheio de problemas". Se Picerni ainda tem esperança de vencer a derradeira luta, Ricardo Gomes recentemente foi vencido em seu último combate. A diretoria do Flamengo preferiu manter o atacante Dimba e dispensou o técnico, o mesmo que acreditava poder dar a volta por cima após a trágica derrota em janeiro, na qual, à frente da seleção brasileira Sub-23, perdeu para o Paraguai a vaga em Atenas. Ricardo Gomes passou ainda pelo Fluminense, mas bateu novamente de frente com as estrelas do elenco - Romário principalmente -, pôs a mochila nas costas e partiu para a fracassada passagem pela Gávea. Oswaldo de Oliveira, um dia cotado como melhor do País, hoje não é sequer lembrado quando um clube procura um treinador. Se 2003 foi ruim para ele, após passagens esquecíveis por São Paulo e Flamengo, 2004 não ficou atrás. Deixou o Corinthians por baixo, após o quase rebaixamento no Paulista e a humilhante campanha no começo do Nacional - com direito a goleada de 4 a 0 para o arqui-rival Palmeiras. Saiu e foi contratado pelo Vitória. A equipe baiana caiu de rendimento e definiu assim o ocaso do técnico, demitido. "Chega de aventuras este ano", afirmou Oswaldo. "Foram dois trabalhos que não gostei porque foram interrompidos precocemente. Enfrentei nas duas equipes condições desfavoráveis." Mancha - Nem a revelação do ano passado, Cuca, teve sucesso. Se o salto parecia promissor, afinal deixara o Goiás para capitanear o todo-poderoso São Paulo, o tombo também foi grande. As derrotas para o São Caetano no Paulista e para o Once Caldas na Libertadores mancharam de forma irremediável sua trajetória pela capital paulista. Resistiu o quanto pôde, mas, desacreditado e vendo sua equipe perder posições no Brasileiro, colocou o cargo à disposição. Meses depois Cuca fez o mesmo no Grêmio, abandonando o time na beira do rebaixamento.