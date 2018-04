Técnicos fazem mistério para o primeiro Gre-Nal de 2010

Já é tradição que o primeiro Gre-Nal do ano vá para o interior. Embora o

mando de campo seja do Internacional, cada clube irá embolsar R$ 400 mil.

Silas mantém-se fiel ao mantra de só revelar o time minutos antes da

partida. No caso gremista, a escalação é praticamente conhecida. A dúvida, pelo menos para a imprensa e público, é com a forma de jogar, se no 3-5-2 ou 4-4-2.

O posicionamento de Mário Fernandes, que pode jogar tanto na zaga quanto de ala, é que definirá o esquema. Com ele na ala, é o 4-4-2. Se for para a zaga, Ferdinando ou Souza podem jogar de ala, no 3-5-2.

Enquanto isso, Jorge Fossati balança entre Andrezinho ou Taison, que acordou no segundo tempo contra o Juventude e fez uma boa partida, depois de um primeiro tempo pífio e sonolento, em que errou passes e impacientou alguns torcedores.

No meio, no lugar de D''Alessandro, que teve uma fissura do osso da face, jogará Giuliano, que já o havia substituído contra o Juventude. No restante, a equipe será a mesma do último jogo.

Mais cinco partidas completam a rodada do Campeonato Gaúcho. São elas:

Veranópolis x Juventude, Santa Cruz x Internacional (Santa Maria), São José x Ypiranga, Caxias x Novo Hamburgo e Pelotas x Esportivo.