Técnicos polêmicos realçam o clássico O jogo entre Santos e Cruzeiro, entre outros atrativos, reúne dois dos mais polêmicos treinadores do Brasil, Emerson Leão e Vanderlei Luxemburgo. Leão está no Santos desde o ano passado. Enfrentava momentos difíceis em sua carreira desde que havia deixado a seleção brasileira e tinha um desafio pela frente ao se transferir para a Vila Belmiro: consertar a casa, desarrumada com uma série de frustradas contratações milionárias nos anos anteriores e que tinham arruinado as finanças do clube. Quando chegou à Vila Belmiro em maio de 2002, Leão encontrou um elenco reduzido e descontente. Exigiu reforços, mas a situação financeira do clube não permitia vôos altos. Teve, assim, que trabalhar com um grupo de jovens atletas, alguns ainda nem saídos do time de juniores. Leão precisou de pouco tempo para perceber que tinha algo muito valioso nas mãos: jogadores que demonstravam grande habilidade com a bola, como Robinho, Diego, Elano e outros garotos. E os Meninos da Vila surpreenderam, calaram os críticos, viraram exemplo de futebol e, mais importante, conquistaram o título Brasileiro, livrando o time da Vila Belmiro de um jejum de 18 anos sem ganhar campeonatos importantes. Vanderlei Luxemburgo volta à Vila Belmiro no dia em que completa 51 anos e com um motivo muito forte para comemorar festivamente seu aniversário: sua atual equipe está invicta há 32 jogos e é a vice-líder da competição. Luxemburgo chegou ao Cruzeiro no início do Brasileiro do ano passado, deixando no meio o trabalho que fazia no Palmeiras. Aos poucos montou um time que vem encantando a sua torcida, com o melhor ataque do campeonato. O meia Alex voltou a jogar bem e o veterano Aristizábal voltou a ser estrela. Mas como Luxemburgo não vive sem estar metido em alguma confusão, ganhe ou perca o jogo, deve receber na segunda-feira notificação para confirmar ou não se fez críticas recentemente à decisão do STJD, por ter dado três pontos ao Internacional. por causa da escalação irregular de um atleta do clube de Campinas.