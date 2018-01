Técnicos x astros: histórico de farpas A recente troca de acusações entre Ronaldo e Héctor Cúper é constrangedora, mas não se trata de novidade no futebol. Com regularidade ocorrem choques entre treinadores, em geral personalistas e ?durões?, com craques muitas vezes temperamentais. Também não há um lado que sempre vença: em determinadas ocasiões, o ?chefe? prevalece; em outras, predomina a vontade do astro. Ronaldo e Rivaldo viveram situação semelhante, pouco depois da campanha do pentacampeonato mundial. Rivaldo nem chegou a se reapresentar ao Barcelona. Ainda de férias, ficou sabendo que o clube catalão abria mão de seu talento e de seus gols. A medida serviu para não desagradar a Louis Van Gaal, o despótico treinador que retornava de aventura mal-sucedida no comando da seleção da Holanda. Van Gaal não se dava com Rivaldo, com quem tivera desentendimentos em sua passagem anterior pelo Barcelona. Por isso, a solução foi liberar o craque, em favor do capricho do comandante. O meia acertou com o Milan. Ronaldo percorreu caminho inverso ao de seu companheiro de seleção, por razões parecidas. O artilheiro da Copa fez de tudo para trocar a Itália pela Espanha só para fugir do convívio com Cúper. O atacante não suportava o treinador da Inter, a quem apontou como responsável por ?quase acabar? com sua carreira. As desavenças começaram assim que o técnico desembarcou em Milão, em 2001. Ronaldo entrava na fase final de recuperação da segunda operação no joelho direito, queria retornar aos gramados, mas esbarrou na obstinação de Cúper de aproveitá-lo aos poucos. O ídolo brasileiro achou que essa estratégia tinha como objetivo prejudicá-lo. Por isso, tão logo retornou da Ásia, com a Taça da Fifa nas mãos, avisou aos italianos que só ficava no clube se o treinador fosse embora. A Inter preferiu Cúper e Ronaldo foi para o Real Madrid. Romário teve confrontos renhidos com treinadores. O artilheiro venceu a parada contra Vanderlei Luxemburgo, em 1995, quando ambos trabalhavam no Flamengo. O técnico viu-se obrigado a abandonar o barco, por não se entender com o craque, na época em alta. O troco veio em 2000, quando Luxemburgo o deixou fora da seleção que foi aos Jogos de Sydney. Romário também perdeu a queda- de-braço com Felipão, que ignorou seus apelos para ser incluído no grupo que foi ao Mundial. Edmundo sentiu na pele o que acontece quando foras-de-série não se enquadram em esquemas e regulamentos. Tornaram-se célebres as brigas com Luxemburgo, no período de ouro da parceria entre Palmeiras e Parmalat, em 93-94. Ambos viviam entre ?tapas e afagos?. Diego Maradona foi um dos mais extraordinários jogadores da história do futebol. Habilidoso, genial, mas difícil de ser domado. Por isso, teve raros momentos de cordialidade com os treinadores com os quais trabalhou. Um dos episódios mais famosos ficou por conta dos desencontros com Udo Lattek, alemão que dirigia o Barcelona em 1982. O treinador queria que o argentino fizesse exercícios com bolas medicinais pesadas. O artista agüentou pouco tempo, perdeu a paciência e seu destino foi o Napoli, onde reinou até o início dos anos 90. Com direito a fazer tudo o que queria. Em troca, deu dois títulos italianos e uma Copa da Uefa para os napolitanos, que eram complacentes com seus caprichos.