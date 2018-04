Técnido do Santos é absolvido pela expulsão na final do Paulistão

O técnico Marcelo Fernandes, do Santos, foi absolvido pela expulsão no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A exemplo do que aconteceu com o técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, o treinador santista recebeu apenas uma advertência pela invasão do gramado do Allianz Parque no intervalo da decisão. O julgamento foi realizado na tarde desta segunda-feira no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol.

No julgamento, a defesa argumentou que o santista não havia feito de ofensa ao árbitro e, com isso, conseguiu evitar uma suspensão. O zagueiro Paulo Ricardo, expulso no segundo tempo, por cometer pênalti em Leandro Pereira, foi suspenso por uma partida, cumprida no segundo confronto da decisão.

O técnico Marcelo Fernandes vai comandar a equipe na partida de amanhã, contra o Maringá, no jogo de volta da Copa do Brasil. No Paraná, o Santos empatou por 2 a 2 e, por isso, pode se classificar com empates por 0 a 0 e 1 a 1. o treinador deve escalar os titulares na partida da Vila Belmiro.