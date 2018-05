Teixeira banca permanência de Neymar e Paulo Henrique

Perto de encerrar seu mandato no Santos, após perder para o concorrente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro nas eleições do último sábado, o presidente Marcelo Teixeira fez questão nesta terça-feira de negar os boatos de que estaria negociando as revelações santistas Neymar e Paulo Henrique antes de entregar o cargo. Em nota publicada no site oficial do clube, Teixeira garantiu a permanência de ambos.

"Essa história é uma mentira pós-eleição que estão inventando. A disputa interna acabou no último dia 5. Desejamos sucesso ao Luís Álvaro pois o sucesso dele é o do Santos", disse Teixeira, aproveitando para valorizar seu trabalho à frente do clube. "O Madson fomos nós que contratamos e o Paulo Henrique e o Neymar foram frutos de nosso excelente trabalho no futebol de base."

Para o mandatário santista, ele deixa o clube e o futebol em boas condições. "Estamos deixando o clube com ativos e com um elenco de qualidade", comentou. Segundo Teixeira, o Santos hoje "conta com 22 jogadores no elenco profissional, já descontando os atletas cujo vínculo com o clube se encerra no dia 31 de dezembro, compromissos esses que também podem ser renovados, se for vontade da diretoria que vai assumir e dos atletas."

Derrotado nas eleições, Teixeira deixa o Santos após nove anos na presidência e cinco mandatos. Ele entrega o cargo para Luís Álvaro na próxima terça-feira. Após a saída de Vanderlei Luxemburgo, que acertou com o Atlético-MG, o sucessor de Teixeira deve confirmar a contratação de Dorival Júnior como novo técnico santista. O próprio Dorival já admite o acerto.