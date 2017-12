Teixeira decide permanecer no Japão O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, gostou tanto da atuação da seleção contra Camarões, na manhã de quinta-feira, que resolveu adiar a volta para o Brasil. Ele ficou de assistir neste sábado ao jogo com o Canadá e depois decidir a data de sua viagem. Teixeira informou que a seleção terá duas semanas para treinar antes dos próximos quatro jogos das eliminatórias: com Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile.