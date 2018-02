Teixeira desconhecia reunião de Luxemburgo O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, comentou hoje que não tinha conhecimento de que o técnico Vanderlei Luxemburgo havia se encontrado com o empresário Kia Joorabchian num restaurante da Capital, ocasião em que foi sondado para dirigir o Corinthians se a parceria com a MSI fosse aprovada. "Não tinha conhecimento dessa notícia, mas o importante é o entendimento que existe entre o Santos e o treinador e já dissemos que a prioridade é dar continuidade ao projeto que envolve a atual comissão técnica". Teixeira disse que espera que a negociação seja favorável ao Santos para que Luxemburgo continue seu trabalho no clube. "Caso não seja possível, o Santos adotará suas medidas para que o projeto tenha continuidade normal", disse ele, lembrando que o time já teve grandes treinadores.