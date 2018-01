Teixeira detestou a seleção de Leão O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, disse hoje para a Agência Estado que seria capaz de repetir a atitude dos torcedores que atiraram bandeiras do Brasil em campo, como forma de protesto pela péssima atuação da seleção no empate com o Peru, por 1 a 1, no Morumbi. "Se eu estivesse na arquibancada, teria feito o mesmo." Ele foi lacônico na rápida entrevista por telefone e ressaltou que "detestou" o que viu, ontem, em São Paulo. "Achei o jogo horrível, não gostei de nada", prosseguiu. Teixeira não quis falar sobre a hipótese de mudança na comissão técnica pelos últimos fracassos. Suas respostas, quando perguntado a respeito de uma nova alteração no comando da seleção, eram sempre as mesmas. "Detestei o jogo, foi horrível." A verdade é que, por enquanto, Emerson Leão não está ameaçado de perder o cargo de treinador da seleção. Teixeira vai continuar prestigiando a comissão técnica e aguardará a Copa das Confederações, em maio e junho, para fazer uma nova avaliação do trabalho de Leão, do coordenador-técnico Antonio Lopes e equipe. Se não houver nenhum ?desastre? nessa competição, Leão estará assegurado para a disputa da Copa América, na Colômbia, em julho.