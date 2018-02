Teixeira exalta conquistas locais em mensagem de fim de ano

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, exaltou o domínio do Brasil no futebol sul-americano em sua mensagem de fim de ano, divulgada neste sábado no site da entidade. "[Teixeira] deseja um feliz 2008 aos torcedores, jogadores e dirigentes, e, ao fim de mais um ano, aproveita para destacar o quanto 2007 foi pleno de realizações para o futebol brasileiro", diz a nota. O texto lembra que o Brasil ganhou não apenas a Copa América, na Venezuela, como os Sul-Americanos das três categorias de base: sub-20, sub-17 e sub-15. Mas "esquece" que a seleção deu vexame nos Mundiais sub-20 e Sub-17, caindo em ambos nas oitavas-de-final - de quebra, o campeão sub-20 foi a rival Argentina. Teixeira também ignorou as críticas da seleção feminina, que reclama do atraso no pagamento das premiações pelo vice-campeonato mundial, e lembrou a conquista da medalha de ouro no Pan do Rio, além de ter Marta como a melhor do mundo pelo segundo ano consecutivo. Kaká, Pelé e o jogador de futebol de areia Buru, outros premiados pela Fifa, também são citados na mensagem de Teixeira, que nada fala sobre o São Paulo, campeão brasileiro, ou o Fluminense, campeão da Copa do Brasil. Blatter Em mensagem de fim de ano, divulgada no site da Fifa, o presidente Joseph Blatter pediu mais honestidade, solidariedade e esportividade para a próxima temporada. "Desejo, a todos os membros da família do futebol mundial, saúde, boa sorte e plena satisfação - e que continuem aproveitando o esporte. Para existir, o futebol deve se renovar sempre."