Teixeira exige seriedade no Santos Um time mais sério e com mais concentração. É o que o Santos espera mostrar em campo, neste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, diante do Figueirense, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O atacante Nenê cumpriu suspensão e voltou à equipe titular, enquanto Elano passou à lateral-direita. Essas foram as principais alterações efetuadas pelo técnico Emerson Leão no coletivo realizado nesta sexta-feira, no final da tarde. O treino começou com 90 minutos de atraso, depois da longa conversa que o presidente Marcelo Teixeira manteve com o elenco, no vestiário do CT. Durante uma hora, Teixeira falou aos jogadores. Reclamou dos resultados e fez um apelo em busca da vitória. ?É um campeonato difícil e não podemos perder pontos." Marcelo Teixeira foi enfático ao falar que o time, em algumas oportunidades, necessita mudar o comportamento em campo. ?Precisamos ter a seriedade que tivemos no Brasileiro do ano passado." Na seqüência, Teixeira completou. ?Não podemos vacilar. O campeonato exige concentração máxima." O presidente do Santos confirmou que o lateral-direito Michel está negociando com o Goiás, para onde deve se transferir nos próximos dias. ?Essa transação nos surpreendeu, é uma situação inesperada." Já o troca-troca entre Santos e São Paulo envolvendo o zagueiro Preto e o lateral Gabriel, Marcelo Teixeira descartou. ?Isso não existe, nunca conversei com a diretoria do São Paulo sobre esse negócio."