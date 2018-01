Teixeira explica rejeição à CPI O depoimento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, na CPI da CBF/Nike, começou pouco antes das 15 horas, em tom de justificativa. Com um documento de 23 páginas Ricardo Teixeira começou fazendo um "mea culpa" admitindo que no início se posicionou "contrariamente a abertura desta CPI, movido não por temores pessoais no campo ético ou moral, mas agi deste modo porque na condição de dirigente esportivo vocalizava uma posição jurídica sólida". Ricardo Teixeira lembrou aos parlamentares que nem ele nem a CBF se opuseram às quebras de seus sigilos bancários e fiscal. "Todos o dados dos sigilos fiscais, bancários e telefônicos da CBF e de seu presidente estão a disposição desta comissão, numa atitude de transparência e respeito ao trabalho de vossas excelências". Ricardo Teixeira também destacou os resultados da seleção brasileira, da Sub-20 e também do futebol feminino. "Hoje, a CBF deve fechar o ano com um faturamento em torno de US$ 30 milhões o que não a coloca entre as maiores empresas do País. A CBF é maior do que a dimensão financeira da CBF como empresa". Ricardo Teixeira disse que se depender da CBF os trabalhos da CPI apontarão novos rumos para o futebol brasileiro. Ele falou também do contrato que deve ser firmado com a Ambev "que representa o orgulho brasileiro por ser uma das poucas multinacionais do nosso País." Finalmente o presidente da CBF, Ricardo Teixeira disse que "encara este processo de investigação não como uma luta do bem contra o mal, mas como uma batalha entre o correto e o errado. O sucesso desta CPI vai significar o sucesso da CBF porque, acima de tudo, vai significar o sucesso do futebol brasileiro". A expectativa da comissão é que o depoimento de Ricardo Teixeira deve durar pelo menos 6 horas.