Teixeira garante: Robinho fica até julho O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não acredita que o drama vivido pela família de Robinho, com o seqüestro de sua mãe Marina Silva de Souza, vá apressar sua saída do clube. "Posso assegurar que o Robinho não sairá do Santos antes de julho de 2005, assim como posso assegurar que não há qualquer pré-contrato assinado com o PSV, com o Benfica, com o Real Madrid ou com qualquer outro clube interessado na aquisição do atleta". Com isso, ele tenta mais uma vez encerrar o assunto da saída de Robinho, dando uma indicação clara de que ele está nos planos do ano que vem, especialmente no primeiro semestre, quando o Santos deverá disputar a Libertadores da América. Teixeira foi além. Confirmou ter recebido um telefonema "muito amável" do presidente do Real Madri, mas disse que "em todos os contatos recebidos, dissemos que não temos interesse nessa negociação neste momento, não pelas circunstâncias do drama familiar, mas porque o Santos não tem interesse em negociá-lo neste momento por quaisquer valores apresentados". Segundo o presidente santista, ?o projeto do clube envolve o atual elenco profissional e que conseguimos a prorrogação do contrato.? "Sabemos que há um assédio muito forte dos clubes citados e de outros que não estão sendo veiculados, mas espero que esses co-irmãos reconheçam não só o momento que passa a família de Robinho, mas reconheça também o momento do clube, que está disputando duas competições muito importantes". Marcelo Teixeira foi enfático ao negar que Robinho já esteja vendido. "Não temos negociação concluída, não vamos concluir qualquer negócio, respeitado todos os clubes, com nenhuma dessas agremiações antes de julho de 2005". Sobre a viagem no final de semana à Espanha de Wagner Ribeiro, empresário do atleta, o presidente santista coinsidera o direito dele viajar "um direito próprio" e garantiu: "não há autorização para ele falar em nome do Santos e todas as informações que tenho - e confio no Wagner Ribeiro - é de que não houve qualquer negociação. Ele está ouvindo propostas referentes ao atleta, mas deu sua palavra de que não houve qualquer início de negociação".