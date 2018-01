Teixeira irá superar Havelange na CBF Terminou a encenação. Agora é oficial: o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Terra Teixeira, vai ser reconduzido ao cargo nas eleições deste ano, que provavelmente serão realizadas em julho, para um mandato de mais quatro anos. O acordo foi firmado nesta sexta-feira, durante a Assembléia Geral da entidade, na Granja Comary, em Teresópolis, na mesma ocasião em que o balanço financeiro de 2002 da CBF foi aprovado. Até então, Ricardo Teixeira vinha despistando e afirmava que não aceitaria a reeleição, por estar "cansado". Mas um documento assinado por 25 dos 27 presidentes de federações estaduais de futebol explicitou apoio ao dirigente e o "intimou" a permanecer no cargo. "Ele estava relutante, mas é evidente que vai atender, ou melhor, já atendeu", disse o presidente da Federação Estadual de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Viana, que foi o responsável por coordenar a sessão da Assembléia. "Irreversivelmente, ele (Ricardo) é o candidato. E esta vai ser a resposta do futebol a tudo o que aconteceu, como as CPIs (do Senado e da Câmara dos Deputados)", explicou Eduardo Viana. "Não importa se o Ricardo vai ficar na presidência. Ele pode se reeleger, depois pedir uma licença e colocar um vice dele no cargo." A certeza da reeleição de Ricardo Teixeira reside no fato de que, para uma candidatura ser lançada, ela precisa do apoio de no mínimo cinco presidentes de federações estaduais de futebol. Até o momento, ele só não conta com o apoio dos presidentes da Federação Paulista, Eduardo Farah, que não compareceu à reunião desta sexta-feira e nem apresentou uma justificativa para a falta, e da Federação de Pernambuco, Carlos Alberto Oliveira. O presidente da Federação de Pernambuco abandonou a reunião desta sexta-feira e seu voto na prestação de contas não foi computado. Em uma carta distribuída à imprensa, o dirigente questionou os números apresentados, além de explicitar sua oposição a Ricardo Teixeira. Carlos Alberto Oliveira afirmou ainda que será o candidato de oposição, mas seu principal problema é o de não obter apoio de nenhuma das federações. Na eleição para presidente da CBF ainda votam os 24 clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, mas as agremiações não têm o poder de indicar candidatos ao pleito. Desse total, Ricardo Teixeira tem assegurado o apoio de, pelo menos, 20 equipes. A permanência de Ricardo Teixeira à frente da CBF até 2008 o tornará o dirigente que por mais tempo permaneceu no cargo. Ele acumulará 19 anos presidindo a entidade máxima do futebol brasileiro, contra 16 anos (1958/1974) do atual presidente de Honra da Fifa, João Havelange. Através da sua assessoria de imprensa, Ricardo Teixeira informou que não se pronunciará sobre o assunto.