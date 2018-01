Teixeira já pode se candidatar no Santos O presidente Marcelo Teixeira já pode se candidatar à segunda reeleição para o cargo. É que o novo texto do estatuto foi aprovado e acabou com a limitação de uma só reeleição, dando condição legal para a candidatura. Mesmo assim, o dirigente não confirmou se pretende concorrer. Isso, entretanto, já foi decidido por seu grupo de apoio, que não abre mão de Teixeira encabeçando a chapa Rumo Certo. As eleições serão realizadas em dezembro e devem dominar as atenções na Vila Belmiro. Até mesmo a permanência do técnico Leão e de alguns jogadores como Fábio Costa, Léo e Renato, cujos contratados vencem dia 31 de dezembro, passam pela escolha da nova diretoria e ninguém esconde isso. "Se o Marcelo continuar na presidência e o Leão no comando, fica mais fácil permanecer", disse o lateral-esquerdo Léo, que vai aguardar os desdobramentos eleitorais para definir seu futuro. Fábio Costa tem posição idêntica. O técnico Leão não se mostra muito interessado em permanecer naquele que será o seu terceiro ano seguido no clube. Mas isso pode mudar se Teixeira for reeleito. O treinador tem destacado que todos os compromissos assumidos pelo dirigente foram cumpridos, principalmente a não liberação de jogadores até o final do ano. O episódio Diego, que esteve para ser transferido para o inglês Tottenham, confirmou isso, com o presidente vetando a transação. A continuidade ou não de Marcelo Teixeira no cargo deve influenciar diretamente a negociação de alguns dos principais jogadores santista, especialmente Diego, Robinho e Alex, os mais procurados pelos clubes estrangeiros. O plano é manter alguns jogadores do atual elenco e promover alguns atletas das categorias inferiores, contratando reforços para algumas posições. Oposição - Enquanto a situação permanece com seu candidato indefinido, mesmo todos apostando na candidatura de Marcelo Teixeira, a oposição, instalada na Associação Resgate Santista, lançou o nome do empresário Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro para encabeçar a chapa. Sua plataforma prega a transparência nas decisões e nas contas do clube, prevê a manutenção do atual elenco, o fortalecimento das categorias de base e a democratização do clube.