Teixeira já prepara reeleição no Santos O futuro político do Santos já está fechado: Marcelo Teixeira, maior credor do clube ? R$ 26 milhões ? vai receber o aval do Conselho Deliberativo para se perpetuar no poder, a exemplo de Alberto Dualib no Corinthians e Mustafá Contursi no Palmeiras. Como em 31 de dezembro termina seu segundo mandato, Teixeira passa a ser inelegível pelo estatuto do clube. Mas já está pronta a estratégia para que permaneça no cargo. Leia mais no Jornal da Tarde