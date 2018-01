Teixeira: mais 15 dias de licença O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, prorrogou por 15 dias sua licença médica do cargo da entidade. A previsão é a de que Alfredo Nunes, um de seus vice-presidentes, assuma interinamente a presidência da entidade nesta quarta-feira. Nunes estava afastado de seu cargo na CBF porque foi eleito, nas eleições de 2001, prefeito da cidade de Regeneração, no Piauí. O dirigente é um grande amigo de Teixeira e já o substituiu algumas vezes no comando da entidade. Sobre o decreto sancionado na segunda-feira pelo presidente da República, que fixou normas para a criação das Ligas de Futebol, Teixeira disse ter entregue o assunto para o Departamento Jurídico da CBF. Mas o responsável por este setor, Carlos Eugênio Lopes, está resolvendo problemas particulares em Salvador e ainda não estudou o documento.