Teixeira muda regras na Sul-Americana O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, afirmou nesta terça-feira que Santos e Corinthians devem participar da Copa Sul-Americana, que será realizada pela primeira vez no segundo semestre deste ano. O dirigente explicou que os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro estarão automaticamente incluídos na disputa, contrariando o que já havia sido decidido: os times classificados entre o terceiro e oitavo lugar no Brasileiro de 2002 seriam os beneficiados. "Não vejo o porque de eles não participarem. Só por que estão classificados para a Copa Libertadores?", indagou Ricardo Teixeira. "Isso não seria justo." A mudança de Ricardo Teixeira prejudicará diretamente o Juventude e o Atlético-MG, que terminaram o Brasileiro de 2002 em sétimo e oitavo lugar, respectivamente. A esperança para os dois clubes é a possibilidade de serem convidados pela Confederação Sul-Americana de Futebol, que deverá chamar duas equipes brasileiras para a disputa. Já o diretor-técnico da CBF, Virgílio Elísio, explicou que ainda não foi comunicado por Ricardo Teixeira sobre as mudanças nas regras de classificação para a Copa Sul-Americana. O dirigente informou estar trabalhando com as regras antigas. Virgílio Elísio aproveitou a oportunidade e informou que a CBF divulgará nesta quarta-feira um ranking dos times do Brasil. O documento foi elaborado tendo por base os campeonatos brasileiros e Copas do Brasil. Os dez melhores colocados estarão classificados para a disputa da Copa do Brasil.