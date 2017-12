Teixeira: Nem Jesus dá jeito no Brasil ?Tenho dificuldade para dormir em cada derrota brasileira?, confessou ontem o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, em entrevista exclusiva ao JT. O dirigente assume a responsabilidade pelo péssimo momento vivido pela seleção brasileira, mas transfere boa parte do peso para as costas dos jogadores. ?O Brasil está vivendo uma fase de transição de jogadores, tanto em talento como em personalidade?, disse. Para ele, ?nem se Jesus Cristo fosse presidente da CBF a seleção estaria jogando melhor?. Apesar do diagnóstico, garante que o País não ficará fora da Copa do Mundo. Leia mais no Jornal da Tarde