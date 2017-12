Teixeira pede empenho no Santos O presidente Marcelo Teixeira pediu o empenho do elenco do Santos na disputa do Torneio Rio-São Paulo. Ele esteve reunido no final da tarde com a diretoria de futebol e com a comissão técnica, no final do coletivo de hoje, realizado no Centro de Treinamento Rei Pelé. Segundo revelou o goleiro Fábio Costa, foi uma reunião normal de trabalho, oportunidade em que o presidente aproveitou para demonstrar a confiança depositada na equipe. "O encontro teve o objetivo de unir mais o grupo em torno de um só objetivo: obter a classificação no torneio, uma vez que o Santos já está fora da Copa do Brasil", comentou. O jogador negou que a questão salarial tenha entrado na pauta.