Teixeira pode anunciar Oséas na posse O presidente Marcelo Teixeira e seu vice, Norberto Moreira da Silva, serão reeleitos às 20 horas desta segunda-feira e reimpossados em seguida. Isso aumenta a possibilidade do anúncio de reforços para o time e o principal nome é o do centroavante Oséas, cujas negociações estão sendo realizadas em Belo Horizonte. Às 16 horas, os jogadores retomam os trabalhos, agora no CT Rei Pelé.