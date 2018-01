Teixeira poderá presidir Santos de novo Marcelo Teixeira poderá presidir novamente o Santos. Em uma reunião realizada na noite de quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Santos decidiu alterar o estatuto do clube, abrindo assim a perspectiva de Teixeira vir a ocupar o cargo pela terceira vez consecutiva. Porém, uma liminar expedida pelo juiz Guilherme Ferreira da Cruz, da 4ª Vara Cível de Santos, atendendo solicitação do associado Fernando Barreto Bergamin, através do advogado Matheus Curi. A decisão está sub-judice. De acordo com Curi, essa liminar foi baseada no novo Código Civil, que prevê que o estatuto dos clubes e agremiações, só pode ser alterado com uma assembléia geral, ou seja, com a participação de sócios, e não apenas de conselheiros. O juiz, diante dos argumentos, proibiu a reunião e estipulou uma multa diária de R$ 3 mil até a liminar for julgada, o que deve acontecer nos próximos dias. Durante a reunião, na quinta-feira, o advogado contratado pelo clube, Carlos Miguel Aidar, explicou aos conselheiros ser possível a mudança no estatuto e a sequência do encontro, mesmo com um documento proibindo isso. Segundo ele, o resultado da reunião fica sub-judice até o julgamento da ação. Narciso - Depois de quase quatro anos afastado do futebol, devido a uma leucemia, o jogador Narciso participou de um coletivo pela primeira vez, durante 60 minutos. Narciso correu, deu combate, sem demonstrar qualquer problema. O técnico Emerson Leão disse que tecnicamente não duvida da capacidade do atleta. ?Ele precisa me convencer que agora está fisicamente recuperado?. Leão ainda explicou que vem lançando Narciso aos poucos, ora como volante, ora como zagueiro, e, vai chegar um dia que o jogador voltará a atuar. ?Espero que seja em breve?, finalizou o técnico.