Teixeira presta depoimento na Justiça O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, prestou depoimento nesta segunda-feira na 6ª Vara Criminal Federal do Rio e deixou o prédio da Justiça Federal pela porta dos fundos, se recusando a falar com a imprensa. Quando foi questionado por um repórter se daria alguma declaração, o dirigente apenas disse: ?Esquece, pô!?. Ele está sendo investigado por causa das acusações da CPI do Futebol sobre a sua administração na CBF.