Teixeira promete colaborar com CPI O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, cujas empresas serão alvo de uma devassa por parte da CPI, se comprometeu - através de sua assessoria - a encaminhar os dados à comissão num prazo de 48 horas. Ele reiterou que a sua intenção é a de colaborar com as investigações. "Considero que o interesse dos senadores é uma grande oportunidade para esclarecer todas as dúvidas", afirmou. O dirigente disse que os dados sobre suas empresas estão relacionados na sua declaração de renda "pelo valor real". Na terça-feira que vem, ele vai depor na CPI da CBF/Nike, onde boa parte de seus integrantes o responsabiliza, junto a outros, pela pressão para acabar com as investigações. A exemplo do que ocorreu na comissão do Senado, os deputados dispõem de dados proporcionados pela abertura de suas contas bancárias e fiscal.