Teixeira promete manter base do Santos Na euforia da vitória sobre o São Caetano, até o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, apareceu no gramado do estádio Anacleto Campanella para comemorar o resultado e dizer: "Já estamos pensando na temporada de 2005 e posso garantir que a base dessa equipe será mantida." A intenção de Teixeira é "montar um time forte para a disputa da Libertadores". A maior dúvida seria sobre o comando técnico da equipe. Vanderlei Luxemburgo, que tem contrato com o Santos só até o dia 31, recebeu uma oferta milionária do Corinthians e pode repetir o mesmo caminho que percorreu no final de 1998: sair da Vila Belmiro para o Parque São Jorge em troca de um salário maior. Se Luxemburgo sair, Muricy Ramalho e Tite são dois dos nomes que mais agradam a Marcelo Teixeira para substituí-lo. Outro que agrada ao presidente santista é Estevam Soares. Mas este já renovou com o Palmeiras. Sobre o time, Marcelo Teixeira se nega a dizer quais jogadores podem deixar o clube. O atacante Robinho, que está com a mãe seqüestrada, é um deles. Tem propostas de vários times da Europa. O principal é o Real Madrid, cujos dirigentes já tiveram vários contatos com o empresário do atacante, Wagner Ribeiro. "Mas desde que a dona Marina foi seqüestrada, ficamos sem clima para falar de negócios. Está tudo parado", diz Ribeiro. O presidente santista, por sua vez, continua afirmando publicamente que não irá se desfazer de Robinho antes de julho de 2005. "Ele está nos nossos planos para a disputa da Libertadores". Outro que pode sair do Santos é o lateral-direito Paulo César. Pode voltar ao PSG, da França, clube com o qual ainda tem vínculo contratual, ou então aceitar uma proposta do Corinthians. "Por enquanto, só penso no Santos", diz ele. O lateral-esquerdo Léo, que tem propostas do São Paulo e do Cruzeiro, também diz que quer ficar no Santos. Mas, a amigos próximos, andou falando que gostaria de voltar a trabalhar com Emerson Leão, hoje técnico do São Paulo. Quem também tem grandes chances de sair é o meia Elano, com duas boas propostas do futebol espanhol: do Atlético de Madrid e do Betis. Já o zagueiro André Luís, atualmente na reserva do time santista, interessa ao Benfica, de Portugal. Com relação às contratações, um nome que já foi sondado pela diretoria é o do atacante Fernandão, do Internacional. Os cartolas santistas se assustaram com a primeira pedida dos gaúchos, mas ainda vão tentar persuadi-los lembrando que a Libertadores pode ser uma vitrine para Fernandão ser mais valorizado no futuro.