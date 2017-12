Teixeira quer calar CPIs com mandados O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, encaminhou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) dois mandados de segurança contra atos das CPIs do Futebol no Senado e da CBF/Nike na Câmara dos Deputados. Teixeira quer impedir as comissões de divulgarem dados dele próprio e da CBF. No primeiro dos mandados, o dirigente pede que seja concedida uma liminar para impedir a CPI do Senado de divulgar, encaminhar ou transferir informações, dados ou documentos da CBF ou de seu presidente protegidos por sigilo para qualquer órgão, entidade, pessoa física ou jurídica. Na outra ação, Teixeira quer que seja dada uma liminar reconhecendo como inconstitucional a divulgação de relatório que não teria sido aprovado pela CPI da CBF/Nike. O presidente da CBF também quer que a comissão seja proibida de divulgar dados e documentos relativos a ele e à confederação.