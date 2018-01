Teixeira recebe alta após cirurgia O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, deixou hoje, no final da manhã, o Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul, onde foi submetido a uma angioplastia ? desobstrução da coronária direita, que estava com uma lesão de 85%, detectada na sexta-feira. O dirigente deixou o local sem falar com os jornalistas. O último boletim médico, divulgado ainda pela manhã, informa que Teixeira passa bem e recomenda repouso domiciliar por aproximadamente dez dias, proibindo o dirigente de receber visitar ou realizar reuniões de trabalho.