Teixeira recua e confirma rodada O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, decidiu na noite desta quarta-feira, que haverá rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Depois de deixar a sede da entidade por volta das 21h40 sem falar com os jornalistas, o dirigente recuou e já na madrugada desta quinta-feira, pouco depois da meia-noite, disse que vai determinar o sorteio dos árbitros para a rodada, sem esperar a reunião da Advocacia Geral da União (AGU), órgão ligado à Presidência da República, que pretende dirimir dúvidas em relação ao Estatuto do Torcedor. O dirigente disse que determinou o sorteio dos árbitros para colocar um fim no impasse. ?O torcedor não pode ser penalizado?, disse ele, segundo a Rede Globo. Na terça-feira, integrantes do Clube dos 13 e representantes da CBF, anunciaram a paralisação do campeonato brasileiro. Disseram que não seria possível cumprir algumas exigências do Estatuto de Torcedor, sancionado pelo presidente da República na última quinta-feira. O ponto mais polêmico diz respeito a segurança nos estádios de futebol.