Teixeira se recupera bem, diz boletim O estado de saúde do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, de 54 anos, é ?bom?, de acordo com o boletim médico divulgado no início da tarde deste domingo pelo Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul. O dirigente foi submetido a uma angioplastia (desobstrução) na coronária direita, que estava com uma lesão de 85%, na sexta-feira. A previsão é a de que Teixeira tenha alta nesta segunda-feira e fique de repouso, afastado de suas atividades profissionais, por 15 dias. O presidente da CBF está internado em um quarto da Unidade Coronariana da hospital e, desde sábado, vem recebendo a visita de familiares. Teixeira começou a passar mal na sexta-feira, dia 24, quando passou a não sentir o braço direito. Diante dos sintomas de um possível enfarte, o cardiologista particular do dirigente iniciou uma bateria de exames que revelaram a gravidade de seu quadro clínico.