Teixeira: surpreso com nova onda de boatos O presidente Marcelo Teixeira ficou surpreso com a volta da notícia de que Diego estava sendo negociado com o Tottenham e comentou com um amigo a disposição de não liberar o jogador. Para ele, a negociação está encerrada desde sexta-feira, quando informou os ingleses de que o jogador continuaria no Santos. Pela manhã, o presidente santista recebeu Diego e seu pai, Dejair Silveira da Cunha, ocasião em que manteve sua posição.